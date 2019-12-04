2 yaşında Kur’an okudu, 4 buçuk yaşında hafız oldu Minik kız Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sübyan okuluna gitmek için yardım istiyor

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Siirt’te hayatını devam ettiren 3 çocuk babası Ahmet Ziyed ElToma’nın 4 buçuk yaşındaki minik kızı Lütfiye Bint Ahmet Toma, Kur’anı Kerim’i ezberledi. 2 yaşında Kur’anı Kerim’i okuyan 4 buçuk yaşında hafız olan Lütfiye Bint Ahmet Toma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, sübyan okuluna gitmek için yardım istedi.

Siirt kent merkezinde sığınmacı olarak yaşamını sürdüren 3 çocuk babası Ahmet Ziyed ElToma’nın minik kızının 4,5 yaşında Kur’an hafzetmesi duyanları duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı minik hafız, Suriyelilere kapılarını açan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına her gece Kur’an okuduktan sonra dua ettiğini söyledi.

Annesinden ve kendisinden eğitim alarak 4 buçuk yaşında Kur’anı Kerim'i ezberlediğini belirten baba ElToma, “Kızım Lütfiye 4 aylık iken ilk ‘Allah’ diyerek cümle kurmaya başladı. 9’ncu ayda namaz için kamet yapmaya başladı. Bir yaşında iken namaz süreleri olan Fatiha İhlas, Nas ve Felak sürelerini hafzetti. Daha sonra ben ve annesinin de desteğini alarak Kur’anın ilk kademesi Amme cüzünü hafzetti ve 2 yaşında Kur’anı Kerim’i tam olarak okumaya başladı. 4 buçuk yaşında Kur’anı hafzetti” dedi.



Sübyan okuluna gitmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen 4 buçuk yaşındaki minik hafız Suriyeli sığınmacı Lütfiye Bint Ahmet Toma, Kur’anı hafzetmek isteyenlerle birlikte eğitim görmek istediğini ve sübyan okuluna gitmek istediğini belirterek Erdoğan’dan yardım istedi.

SİİRT 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.