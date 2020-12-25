Siirt'te 18 köy yolu, kardan kapandı



Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde, 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatılırken, 1 hamile ve 3 hasta, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince ambulanslara ulaştırıldı.

Pervari ve Şirvan ilçelerinde 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Pervari'ye bağlı 11 köy yolu ile Şirvan ilçesine bağlı 7 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kapalı köy yollarının açılması için yoğun mesai harcadıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Şirvan'da 1 hamile ve 3 ağır hasta ekiplerimizin yaptığı çalışmayla ambulanslara ulaştırıldı. Önceliğimiz yollarda mahsur kalan araçlar, gelen ihbarlar ve hastalardır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2020-12-25 12:34:49



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