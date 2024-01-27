Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Siirt-Şırnak kara yolu araç trafiğine kapatıldı - Güncel haberler

        Siirt-Şırnak kara yolu araç trafiğine kapatıldı

        Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Şırnak kara yolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 00:38 Güncelleme: 27.01.2024 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt-Şırnak kara yolu araç trafiğine kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Siirt Valiliği, Meşindağı geçidi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şırnak kara yolunun araç ve yaya trafiğine kapatıldığını duyurdu.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesi Geçittepe Gurup köy yolunda bulunan Söğütönü, Bent, Belenoluk Ormancık, Kışlacık, Düğüncüler, Yapraktepe, Doğan, Karadayı Mezrası, Sarıyaprak, Karamık mezrası ve Gümüşören köyüne bağlı Sarıçiçek ile Ulupınar mezarlarının yolu da ulaşıma kapandı.

        Şirvan ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle 4 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtilirken, İl Özel İdaresi ve Karayolları 94´üncü Şube şefliği ekiplerinin yollarda temizlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Siirt
        #şırnak
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek
        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Damatlarını mezarlıkta vurdular! 2 tutuklama
        Damatlarını mezarlıkta vurdular! 2 tutuklama
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi