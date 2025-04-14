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        Haberler Gündem Çevre Siirt'te keklik avına 111 bin 855 lira ceza | Son dakika haberleri

        Siirt'te keklik avlayan 3 kişiye 111 bin 855 lira ceza verildi

        Siirt'te kaçak keklik avladığı belirlenen 3 kişiye toplam 111 bin 855 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:49
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        Siirt'te keklik avına 111 bin 855 lira ceza
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        Siirt'te keklik avlayan 3 kişiye para cezası uygulandı. ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Siirt Şube Müdürlüğünün av koruma ve kontrol ekipleri kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        İl genelinde yapılan denetimlerde 7 kınalı keklik ele geçirildi. Kaçak avcılık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiye toplam 111 bin 855 lira ceza verildi. Kınalı keklikler rehabilitasyonunun ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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