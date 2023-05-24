Siirt'in tarihi bir güne tanıklık ettiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti: "Eski Siirt dediğimiz 6 mahallede kentin kültürünü oluşturan hemen her Siirtlinin hikayesi ve hatırası var. Tarihi niteliği olan yapılar dışında tarihi niteliği olmayan yapıların tamamı yıktırılarak projeyle yine Siirt'in tarihine kültürüne uygun yapılacak. Çarşılar muhafaza edilecek. Etap halinde yapılacak projenin yakın zamanda tamamlanmasını umut ediyoruz."