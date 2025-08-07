Gelenkardeş köyünde, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Açılan ateş sonucu A.S. olay yerinde hayatını kaybetti, M.S. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölge 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı​​​​​​​.

Valilik açıklaması

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.40 sıralarında, Gelenkardeş köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.S, A.S. ve M.Ş. ile S.S, A.S. ve L.S. arasındaki silahlı kavgada A.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, M.S'nin ise yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemlerinin derhal alındığı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi daha görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, 6 kişinin gözaltına alındığı ve 4 av tüfeğinin ele geçirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

