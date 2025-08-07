Habertürk
        Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

        Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı ve 4 av tüfeğinin ele geçirildiği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 23:48 Güncelleme: 07.08.2025 - 23:48
        Arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Gelenkardeş köyünde, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Açılan ateş sonucu A.S. olay yerinde hayatını kaybetti, M.S. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölge 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı​​​​​​​.

        Valilik açıklaması

        Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 19.40 sıralarında, Gelenkardeş köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.S, A.S. ve M.Ş. ile S.S, A.S. ve L.S. arasındaki silahlı kavgada A.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, M.S'nin ise yaralandığı belirtildi.

        Olay sonrası bölgede güvenlik önlemlerinin derhal alındığı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi daha görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, 6 kişinin gözaltına alındığı ve 4 av tüfeğinin ele geçirildiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

