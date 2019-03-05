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Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertkil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Arzu Mertgil, tutuksuz yargılanan Gökmen Ş., Serkan Ç., Selçuk T., Barış B., Erkan K., Azime K. ve Reşat A. ile tarafların avukatları ve mağdurlar katıldı.
1050 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR
DHA'da yer alan habere göre 'Peruk' takarak görünümünü değiştirip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, duruşmada başörtüsü takarak hazır bulundu. Hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından toplam 1050 yıl hapsi talep edilen Mertgil, önceki savunmalarını tekrar etti.
TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ
İki yıldır tutuklu bulunduğunu belirten Arzu Mertgil, "Somut delil olmadığı için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Özcan Bey'in ofisinde buluştuğumuzda sadece ben yoktum. Benimle birlikte 6 firmanın sahipleri vardı. Ben insanlara danışmanlık hizmeti veriyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.
ŞİKÂYET DOSYALARI UZLAŞTIRMA BÜROSUNA
Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından, Arzu Mertgil'in müştekilerinin çok sayıda olması nedeniyle, dosyaların 10'arlı gruplar halinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine ve bilirkişi inceleme raporunun beklenmesine karar verdiğini açıkladı. Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Mertgil'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı mayıs ayına erteledi.
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