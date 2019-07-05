Sıla Soysal Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışında sefa süren Mehmet Aydın, eşi Sıla Aydın ile lüks teknede tur attı. Fotoğrafları ise basında yer aldı.

SILA SOYSAL AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

21 - 22 yaşları arasında olduğu tahmin edilen Sıla Soysal, Mehmet Aydın ile 2017 yılı Ocak ayında dünya evine girdi. Sıla Soysal Aydın, Mehmet Aydın aleyhine boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davaları ise devam ettiği öğrenildi.