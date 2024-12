Sıla'dan 'Hep Olsun Aşk'

Sıla, yılın bitmesine sayılı günler kala yeni şarkısı; 'Hep Olsun Aşk'ı sevenleriyle buluşturdu. Sıla'nın söz ve müziğini Umut Sarıkaya ile ortak yaptıkları, düzenlemesi Gürsel Çelik’e ait olan yeni şarkısı 'Hep Olsun Aşk', klibi ile birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.

"BİR TUTAM AŞK DA BENDEN OLSUN"

Şarkının yazılış süreci hakkında; "Şarkıyı Umut'la yazdıktan sonra 'Bakalım ne zamanın kısmeti' dediğimizi hatırlıyorum. Bu zamanınmış. Her şeyin bir zamanı olduğuna inanan biriyim" diyen Sıla; "Yeni yılda dilediklerinizin hepsinin içine bir tutam aşk da benden olsun. Aşkla yapılan her şey başka... Aşksız kalan her şey yarımdan da az. Dilek tut, duyar seni, hep olsun aşk" sözleriyle sevenlerine aşk diledi.