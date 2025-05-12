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        Haberler Magazin Sıla Gençoğlu'ndan İlker Kaleli'ye doğum günü kutlaması : 41 kere maşallah - Magazin haberleri

        Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 41 kere maşallah

        Sıla Gençoğlu, sevgilisi İlker Kaleli'nin 41'in yaş gününü "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" sözleriyle kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:02
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        "Bir tek sevgili"
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        Oyuncu İlker Kaleli, 41'inci yaşına girdi. Kaleli'nin yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesaj ile kutladı.

        Sıla Gençoğlu, sevgilisi ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

        "NASIL DEĞİŞTİRİR DÜNYANIN GERÇEĞİNİ?"

        Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli için "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" ifadelerini kullandı.

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        #Sıla Gençoğlu
        #İlker Kaleli
        #doğum günü
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