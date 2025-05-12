Sıla'dan İlker Kaleli'ye: 41 kere maşallah
Sıla Gençoğlu, sevgilisi İlker Kaleli'nin 41'in yaş gününü "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" sözleriyle kutladı
Giriş: 12.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:02
Oyuncu İlker Kaleli, 41'inci yaşına girdi. Kaleli'nin yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Sıla Gençoğlu, sevgilisinin doğum gününü romantik bir mesaj ile kutladı.
Sıla Gençoğlu, sevgilisi ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
"NASIL DEĞİŞTİRİR DÜNYANIN GERÇEĞİNİ?"
Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli için "Sevgili... Bir tek sevgili... Nasıl değiştirir dünyanın gerçeğini? 41 kere maşallah" ifadelerini kullandı.
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