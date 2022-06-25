Sıla, Times Meydanı'nda! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sıla, 'Şarkıcı' albümünün çıkış parçası 'Velhasıl' ile Spotify'ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek adına geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Equal Müzik Programı kapsamında Haziran boyunca Spotify Equal Türkiye listesinin kapak ismi oldu.

Haziran ayında Equal global çalma listesine Türkiye'den konuk edilen kadın sanatçı olan Sıla, bu çalışma kapsamında New York Times Square'deki dev dijital ekranda gün boyu yer aldı.

"HÜR RUHLU TÜM KADINLARA SELAM OLSUN"

Dünyanın farklı ülkelerinden çok dinlenen kadın şarkıcıların buluştuğu çalışmada yer alan Sıla duygularını, "Bu ay Equal Türkiye elçiliğini ben devralmış bulunmaktayım. Salt birey olarak da şarkıcı olarak da, şarkı yazarı olarak da her daim özgür düşüncenin yanında yer aldım. İlham veren, cesur, üretken, hür ruhlu tüm kadınlara selam olsun." şeklinde ifade etti.

Sıla'nın on beş parçadan oluşan yeni albümü 'Şarkıcı', aynı anda tüm dijital müzik platformlarında kapak olarak elde ettiği önemli başarısına Spotify Equal çalışmasını da ekledi.