Sıla Türkoğlu da soğuk su akımına katıldı
SHOW TV'de izleyici rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu da son zamanlarda ünlüler arasından popüler olan soğuk su meditasyonu akımına katıldı
Çağla Şikel, Mine Tugay, Pelin Akil ve Defne Samyeli' gibi ünlü isimlerden sonra SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu da soğuk su meditasyonu akımına katıldı.
Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapmaya devam eden Sıla Türkoğlu, soğuk su dolu bir küvette çekilmiş fotoğrafını yayımladı.
25 yaşındaki ünlü oyuncu, o anları; "Cold plunge, her gün yapıyoruz" notunu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar. Instagram