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        Haberler Müzik Sıla, yaz turnesine İzmir'de başladı

        Sıla, yaz turnesine İzmir'de başladı

        Sıla, yaz turnesinin başlangıcını İzmir'de gerçekleştirdi. Yeni şarkısı 'Mesela'yı ilk kez İzmir'de seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:12
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        Yaz turnesi İzmir'de başladı
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        Sıla, yaz turnesine İzmir'de başladı.

        İlk olarak İzmir Kültürpark Açıkhava ardından Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne alan Sıla, iki günde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluştu.

        Sıla, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni şarkısı 'Mesela'yı ilk kez İzmir ve Bursa’da seslendirdi.

        Ünlü şarkıcı, yaz boyunca Bodrum, Çeşme, Altınoluk ve Marmaris’te hayranlarıyla buluşacak.

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        #sıla
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