Sıla, yaz turnesine İzmir'de başladı
Sıla, yaz turnesinin başlangıcını İzmir'de gerçekleştirdi. Yeni şarkısı 'Mesela'yı ilk kez İzmir'de seslendirdi
Giriş: 16.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:12
Sıla, yaz turnesine İzmir'de başladı.
İlk olarak İzmir Kültürpark Açıkhava ardından Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne alan Sıla, iki günde verdiği konserlerle binlerce hayranıyla buluştu.
Sıla, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni şarkısı 'Mesela'yı ilk kez İzmir ve Bursa’da seslendirdi.
Ünlü şarkıcı, yaz boyunca Bodrum, Çeşme, Altınoluk ve Marmaris’te hayranlarıyla buluşacak.
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