Silah ateş aldı! Genç yanlışlıkla kendini vurdu
Tokat'ta bir kişi yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vurdu. Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan genç hastaneye kaldırıldı
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Ahmetdanişment köyünde bir kişi av tüfeğiyle yanlışlıkla kendisini vurdu.
AA'da yer alan habere göre, yaylada bulunan 24 yaşındaki E.T., elindeki av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan genç, sarp araziden AFAD ekibinin yardımları sayesinde araç yoluna indirilebildi.
Yaralı E.T., ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.