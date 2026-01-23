Habertürk
        Silah teşhir eden çocuklar hakkında işlem yapıldı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah teşhiri yaparak çevreye rahatsız verdikleri iddia edilen yaşı küçük çocuklar polis ekiplerince belirlendi

        Giriş: 23.01.2026 - 00:59 Güncelleme: 23.01.2026 - 00:59
        Silah teşhir eden çocuklar hakkında işlem yapıldı
        Tekirdağ'da Ertuğrul Mahallesi Nusratiye Sokak'ta, ellerinde silah bulunan çocukların gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği yönünde sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan incelemede görüntülerde yer alan çocukların D.E. (17), G.E. (13), O.T.P. (16) ve M.T. (13) olduğu belirlendi.

        Çocukların elinde görülen iki tabancaya el konulurken, yapılan kontrolde tabancaların boncuk atar plastik oyuncak olduğu tespit edildi.

        Kimlik tespitleri yapılan çocuklar, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

