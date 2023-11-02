Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahla vurulan genç, yaşam savaşını kaybetti

        Mersin'de silahla vurulan genç, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Mersin'de silahla vurulmuş halde bulunarak hastanede tedavi altına alınan genç, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silahla vurulan genç, yaşam savaşını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Tarsus ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, köprü yakınında bir kişi silahla vuruldu.

        İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Rojat Aslan'ı (19) yaralı buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aslan, Tarsus Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Rojat Aslan, yaşam mücadelesini kaybetti.

        Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri mersin
        #cinayet
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        "Ekstra motivasyona gerek yok"
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?