FBI ofisine silahlı saldırı 0:00 / 0:00

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Der Spiegel'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde bir kişi Cincinati'deki FBI bürosuna girmek istedi.

Alarmların çalmasının ardından arabasıyla kaçmaya çalışan kişi, FBI ajanlarının müdahalesi sonucu başından vurularak öldürüldü. Basında çıkan haberlerde ise, şüphelinin kaçmadan önce yarı otomatik tüfeğini ateşlediği belirtildi.

Görsel: Associated Press

Bir polis sözcüsü, şüpheli şahıs ile FBI ajanları arasında kovalama başladığını ve kırsal bir alanda durdurulduğunu söyledi. Sözcü, araba durdurulduktan sonra şüpheli ile görevliler arasında karşılıklı ateş açıldığını belirtti. Yetkililer, polis memurlarının şahsı ikna edip durdurmaya çalıştığını fakat uyarıları dikkate almaması sonucunda şüphelinin vurularak olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD güvenlik makamlarınca yapılan uyarılarda, ABD'nin eski başkanı Donald Trump ve destekçilerinin, Trump’ın Florida’da bulunan Mar-a-Lago malikanesine yapılan baskından sonra FBI'a karşı söylemlerde bulunduğu belirtilmişti.

Görsel: Associated Press

FBI şefi Christopher Wray gazetecilere verdiği demeçte, basında federal polise yönelik tehditleri 'ayıp' olarak nitelendirdi. ABD Başsavcısı Merrick Garland ise yaptığı açıklamada Donald Trump'ın malikanesinin aranmasına kişisel olarak yetki verdiğini belirtmişti.

Yaşanan bu olayın da Trump'ın evine yapılan baskınla ilişkili olabileceği iddiaları ortaya atıldı.

NE OLMUŞTU?

Yetkililer geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın malikanesine baskın düzenlenmişti. Yetkililerin baskınla alakalı bir neden belirtmemesi ise ABD basınında yankı uyandırmıştı.

Görsel: Associated Press

ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın 2021 Ocak ayında biten başkanlığından sonra, malikanesine Beyaz Saray'dan gizli belgeler götürdüğü şüphesiyle malikanesini arandığı söylenmişti.