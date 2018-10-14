Adana'nın Yüreğir ilçesinde bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşanan olay iddialara göre şöyle meydana geldi. Mehmet Osmanustaoğlu yaklaşık 5 yıl önce gece arkadaşlarıyla silahlı yağma olayına karıştı. Olaydan sonra yakalanan Osmanustaoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak sanık daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Osmanustaoğlu, serbest kaldıktan sonra geçirdiği kaza sonrası koltuk değneklerine mahkum oldu.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI

İHA'nın haberine göre bu sırada mahkeme, tutuksuz yargılanan sanığa silahlı yağma suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Bunun üzerine Osmanustaoğlu hakkında yakalama kararı çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Polis firari hükümlüyü Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, Mehmet Osmanustaoğlu olduğunu kabul etmedi. Ancak polis hükümlüyü tanıdığı için emniyete götürüp parmak izi kontrolüyle kimliğinin Mehmet Osmanustaoğlu olduğunu saptadı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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