Oyuncu Şilan Makal, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bir süredir ekranlardaki serüvenine ara veren güzel oyuncu, şu sırlar farklı bir proje hazırlığında olduğunu söyledi.

Pazartesi gününden itibaren yeni tiyatro oyunu için provaları başlayacağı müjdesini veren oyuncu, "Hayatımda daha önce deneyimlemediğim bir iş olacak benim için. İlk defa tiyatro sahnesinde olmak ve bunu düşünmek gerçekten çok heyecan verici. Nasip olursa kasım ayının son haftasına doğru oyunumuzun ilk gösterimini gerçekleştiriyor olacağız" açıklamasında bulundu.