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Basın mensuplarının sorularına Bülent Ersoy’la mahkemesi devam eden Lerzan Mutlu, "Bülent Ersoy’la aramızdaki şey benim kalbimin kırıklığından ibaret aslında. Bülent Ersoy'un sanatına, zekasına, yıllardır markasına yön verişine benim bir şey demem mümkün mü? Taş olur insan bir cümle dahi ederse... Bir Bülent Ersoy‘un bir kez daha gelmesi mümkün değil. Benim ona kalbim kırık. Benim derdim kalbimin kırık olmasıyla alakalı. Yoksa Bülent Ersoy’un büyüklüğüne, sanatına laf söylemek haddim değil elbette" diye konuşarak Diva’ya selam gönderdi.