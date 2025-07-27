Şile'de deniz yasağı

Şile'de denize girmek yasaklandı
Şile Kaymakamlığı, ilçede iki plaj haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasaklandığını açıkladı
Şile Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada aşırı dalga nedeniyle Şile'deki Ayazma ve Ağva Merkez Plajı dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.
DHA'nın haberine göre Şile Kaymakamlığı sosyal medya hesabından ilçede bulunan iki plaj dışındaki bölgelerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada Şile Merkez Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı haricinde tüm plajlarda aşırı dalga olması nedeniyle denize girmenin yasak olduğu ifadelerine yer verildi.