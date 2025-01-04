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        Haberler Dünya Şili Devlet Başkanı Boric, Amerika kıtasından Güney Kutbu'nu ziyaret eden ilk lider oldu | Dış Haberler

        Şili Devlet Başkanı Boric, Amerika kıtasından Güney Kutbu'nu ziyaret eden ilk lider oldu

        Güney Kutbu'ndaki ABD üssüne giden Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, burayı ziyaret eden ilk Amerika kıtası lideri olarak tarihe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:35
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        Şili Devlet Başkanı, Güney Kutbu'na gitti
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        BBC'nin haberine göre, Antarktika'daki Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu'nu ziyaret eden Boric, Şili'nin, Antarktika'nın bir bölümü üzerindeki egemenlik iddiasını yineledi.

        Boric, bu ziyaretin Şili için önemli bir "kilometre taşı" olduğunu ifade ederek, "İlk kez bir Şili Devlet Başkanı Güney Kutbu'na gelerek ülkenin Antarktika misyonu hakkında konuştu." dedi.

        Güney Kutbu'nu ziyaret eden ilk Kıta Amerika lideri olan Boric, ziyaretinin, başta iklim değişikliğiyle ilgili projeler olmak üzere, Şili'nin bölgedeki bilimsel projelerde de kilit bir rol oynama kararlılığını gösterdiğini söyledi.

        Antarktika'nın tarafsızlığı

        Güney Kutbu'nu daha önce sadece Yeni Zelanda ve Norveç başbakanları ziyaret etmişti.

        Aralarında Şili, İngiltere, Fransa, Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Arjantin'in de bulunduğu çok sayıda ülke Antarktika'nın bazı bölümleri üzerinde hak iddia ediyor.

        1959'da yapılan Antarktika Antlaşması, hükümeti ve yerli nüfusu bulunmayan kıtanın bilimsel koruma alanı olmasını ve silahsız kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

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