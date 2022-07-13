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Şili'nin Paskalya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem

Şili'ye bağlı Paskalya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şili anakarasına 3 bin 700 kilometre uzaklıktaki ada için tsunami uyarısı yapılmadı

Şili'nin Paskalya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem
Şili'ye bağlı Paskalya Adası'nda 6,5'lik deprem
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AA

Güney Amerika ülkesi Şili'nin Paskalya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem oldu. Ulusal Sismoloji Servisi, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Paskalya Adası'nın 699 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıkladı.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

AA'nın haberine göre; Şili sahillerinden 3 bin 700 kilometre uzaklıkta yer alan Paskalya Adası'ndaki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığı bilgisi verildi.

Öte yandan ilerleyen dakikalarda 5,2 büyüklüğünde başka bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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