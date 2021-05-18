Silivri'de bıçaklanan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Silivri'de bıçaklanan iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisindeki halk plajında, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile A.A. ve A.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.A. ve A.D. üzerlerindeki bıçaklarla Metehan ve Mertcan K'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Mertcan K. hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Metehan K. ise tedavi altına alındı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan A.A. ve A.D, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.