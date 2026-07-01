Silivri'de direk kesiminde tarlalar yandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 11.30 sıralarında Seymen Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı.

İddiaya göre, elektrik dağıtım şirketi tarafından kullanımda olmayan elektrik direklerinin oksijen kaynağıyla kesimi sırasında kuru otların üzerine sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlalarına sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait su tankerleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki çiftçiler de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.