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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'de direk kesimi sırasında çıkan yangında tarlalar yandı

        Silivri'de direk kesimi sırasında çıkan yangında tarlalar yandı

        İstanbul'un Silivri ilçesinde kullanımda olmayan elektrik direklerinin kesimi sırasında sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddia edilen otluk alan yangını söndürüldü. Yangında ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlaları zarar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Silivri'de direk kesiminde tarlalar yandı
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        İstanbul'un Silivri ilçesinde saat 11.30 sıralarında Seymen Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı.

        İddiaya göre, elektrik dağıtım şirketi tarafından kullanımda olmayan elektrik direklerinin oksijen kaynağıyla kesimi sırasında kuru otların üzerine sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ekili tarım arazileri ile ayçiçeği tarlalarına sıçradı.

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        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait su tankerleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgedeki çiftçiler de su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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