Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu Edirne istikameti eski Garden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kontrolden çıkan otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken otomobildeki iki kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye geldi. Otomobil içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kısa bir süre kapanan trafik, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. DHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.