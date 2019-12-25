DHA

DHA'nın haberine göre, Silivri sahilinde dün 22.30 sıralarında bahçede zincirle bağlı köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. İddialara göre, bir olayı araştırmaya gelen polis memuru bahçeye girdiğinde köpek tarafından ısırıldı. Polis memuru silahını çıkartarak köpeğe ateş etti. Yaralı polis memuru, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.

Merkezi Silivri'de bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ve Silivri Hayvan Hakları Derneği'nin (SİHAYDER) yöneticileri ve avukatları da suç duyurusunda bulundu.