Silivri Kolan Hastanesi’nden “yenidoğan” açıklaması

Yenidoğan çetesi ile ilgili soruşturma sürerken, çetenin ilişkisi olduğu iddia edilen hastaneler arasında sayılan Silivri Kolan Hastanesi bir açıklama yaptı. Bir bilgi kirliliği ile karşı karşıya olunduğu belirtilen açıklamada “Maalesef bu bilgi kirliliği ile hukuka saygılı olarak nasıl mücadele edilir bilmiyoruz. Bu nedenle her zamanki etik değerlere ve hukuku önceleyen anlayışımızla doğru bildiğimizi yapıyor ve Silivri Kolan Hastanesi olarak İç Denetim Rapor başlıklarımızı (her tür dış denetime de hazır olarak) sizlerle paylaşmak istiyoruz” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “⁠Bahsi geçen zaman aralığında, yenidoğan yoğun bakım ünitemizde can kaybı kesinlikle yaşanmamıştır. REKLAM Bahsi geçen zaman aralığında, 112 acil servisi tarafından hastanemize sevk edilen yalnızca bir hasta vardır ve bu hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizin kiraya verilmesi ya da işletmesinin devredilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Bizler, yenidoğan, ölüm ve çete kelimelerinin yan yana gelmesinin dahi ne kadar acı verici ve hastanemiz açısından ne kadar onur kırıcı olduğunun farkında olarak sadece adaletin yerini bulacağı günü bekliyoruz. Ancak bu süreçte yaşadığımız kederi ve haksızlığa uğramış olmanın verdiği derin üzüntüyü kelimelerle tarif etmek de zordur.