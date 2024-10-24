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        Haberler Gündem Silivri Kolan Hastanesi’nden “yenidoğan” açıklaması

        Silivri Kolan Hastanesi’nden “yenidoğan” açıklaması

        Yenidoğan çetesi ile ilgili iddialarda adı geçen Silivri Kolan Hastanesi bir açıklama yaparak bahsi geçen zaman aralığında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde can kaybının yaşanmadığını, 112'den hastaneye sevk edilen bir hasta olduğu ve bu hastanın da sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 18:19 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:19
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        Silivri Kolan Hastanesi'nden "yenidoğan" açıklaması
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        Yenidoğan çetesi ile ilgili soruşturma sürerken, çetenin ilişkisi olduğu iddia edilen hastaneler arasında sayılan Silivri Kolan Hastanesi bir açıklama yaptı. Bir bilgi kirliliği ile karşı karşıya olunduğu belirtilen açıklamada “Maalesef bu bilgi kirliliği ile hukuka saygılı olarak nasıl mücadele edilir bilmiyoruz. Bu nedenle her zamanki etik değerlere ve hukuku önceleyen anlayışımızla doğru bildiğimizi yapıyor ve Silivri Kolan Hastanesi olarak İç Denetim Rapor başlıklarımızı (her tür dış denetime de hazır olarak) sizlerle paylaşmak istiyoruz” denildi.

        Açıklama şöyle devam etti:

        “⁠Bahsi geçen zaman aralığında, yenidoğan yoğun bakım ünitemizde can kaybı kesinlikle yaşanmamıştır.

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        Bahsi geçen zaman aralığında, 112 acil servisi tarafından hastanemize sevk edilen yalnızca bir hasta vardır ve bu hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir.

        Yenidoğan yoğun bakım ünitemizin kiraya verilmesi ya da işletmesinin devredilmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

        Bizler, yenidoğan, ölüm ve çete kelimelerinin yan yana gelmesinin dahi ne kadar acı verici ve hastanemiz açısından ne kadar onur kırıcı olduğunun farkında olarak sadece adaletin yerini bulacağı günü bekliyoruz. Ancak bu süreçte yaşadığımız kederi ve haksızlığa uğramış olmanın verdiği derin üzüntüyü kelimelerle tarif etmek de zordur.

        Suskunluğumuz, hukuki sürece ve konunun hassasiyetine duyduğumuz saygının bir sonucudur. Bu hassasiyetin bilincinde olarak, toplumun güvenini ve hastalarımızın sağlığını her şeyin önüne koyan sağlık çalışanlarımızla birlikte bu üzüntü verici günlerin geçmesini ve adaletin tecelli etmesini bekliyor ve buna inanıyoruz.”

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