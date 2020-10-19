Şıllık tatlısı, şerbetli tatlılar arasında en beğenilenlerden biridir. Şanlıurfa yöresine aittir. Yapımı biraz uğraştırıcı gibi gözükse de yedikten sonra buna değdiğini düşüneceksiniz. Krep hamuru ile yapılan şerbetli olan bu tatlı çok lezzetlidir. Yöresel tatları beğenenler, misafirleriniz ve ev halkı için ideal bir tatlı olabilir.

ŞILLIK TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER:

Hamuru İçin;

8 yemek kaşığı un

1 su bardağı su

1 çimdik tuz

Şerbeti İçin;

1 su bardağı su

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

İçi İçin;

1 kâse ceviz

Üzeri İçin;

Fıstık içi

ŞILLIK TATLISI YAPILIŞI

Geniş bir kabın içerisine un, tuz ve suyu alın.

Topaklanmayacak şekilde karıştırın.

Krep hamurundan biraz koyu bir hamur elde edin.

Daha sonra tavaya çok az tereyağı sürün.

Krepleri yapın.

Toplam 8 adet krep yapmış olacaksınız.

Dört tanesini alt kata koyup, cevizi dökün.

Kalan dört tane kreple de üzerini boşluk kalmayacak şekilde kapatın.

Şerbetin sıcak olması gerekiyor.

Bu yüzden krepleri önce yapın.

Şeker, su ve tereyağının da kaynatın.

10 dakika bekletip, dinlendirdiğiniz kreplerin üzerine dökün.

Son olarak da fıstık içi ile süsleyip, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

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