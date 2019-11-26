Van Gölü Havzası'ndaki Sarımehmet Baraj Gölü'nde görülen ve istilacı tür olarak bilenen zebra midyeler, Çıldır Gölü'nde de ortaya çıktı. Geçimini gölden sağlayan balıkçılar, zebra midyeler nedeniyle balık sayısında düşüş olduğuna dikkat çekip, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.

'SU SEVİYESİ 12 METRE ÇEKİLDİ'

Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve üzerinde festivaller düzenlenen, yazın da doğal güzelliğiyle kendisine hayran bırakan, denizden bin 959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü, zebra midyelerin tehdidi altında. Doğruyol köyünde oturan, geçimini gölde balıkçılık yaparak sağlayan Atanur Dursun, Çıldır Gölü'nde su seviyesinin yaklaşık 12 metre çekildiğini söyledi.

'BULDUKLARI HER ŞEYİ YİYORLAR'

Atanur Dursun, "Nereden ve nasıl geldiği bilinmeyen zebra midyeler, buldukları her şeyi yiyip, tüketiyorlar. Çıldır Gölü'nün kendisine ait tatlı su midyesi var. Bu midyelerin içini bile yemiş kurutmuşlar. Bir midyenin üstünde binlercesi var. Çıldır Gölü'nün kıyısındaki köylerde yüzlerce kişi geçimini balıkçılık yaparak sağlıyor. Ama geçmiş sezonlara göre balık miktarında bayağı bir düşüş var. Daha önce yosun yiyen bir tür olduğunu bildiğimiz böcekler, ağlara takılan balıkları yemiş. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Yetkililer biran evvel buna bir çözüm yolu bulmalı" diye konuştu.

'AKINTILARLA BERABER YAYILIYORLAR'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, zebra midyenin diğer akarsulara taşınmasına ve Van Gölü'ndeki inci kefallerinin üreme habitatlarını tamamen yok olmasına dikkat çekti. Zebra midyelerin üreme potansiyelinin çok yüksek olduğunu, sadece Amerika'da yıllık 5 milyar dolardan fazla ekonomik zarara yol açtığını belirten Akkuş, "Bir zebra midye, hayatı boyunca bir milyon tane yumurta bırakıyor ve bu yumurtalar planktonlar gibi 1 aya yakın su içerisinde yüzme kabiliyetine sahip oluyor. Akıntılarla beraber çok hızlı bir şekilde yayılıyor" dedi.

'BÜYÜK KOLONİLER OLUŞTURUYOR'

Çıldır Gölü'ndeki zebra midyelerin, başta sarı balık olmak üzere diğer balıkların üreme habitatlarını tamamen işgal edebileceğini kaydeden Akkuş, şunları söyledi: "İstilacı ve yağmacı olan zebra midyenin taşınması çok kolay. Zebra midyeler su dışında nemli ortamda günlerce hayatta kalabiliyor. Zebra midyeler, akarsularda, kumların, taşların üzerinde büyük koloniler oluşturuyor. Ortamdaki planktonları süzüyor.

Bir zebra midye, günde bir litre suyu süzme kapasitesine sahip. Göldeki besin kaynağının en alt tabakasına yeni bir canlı daha eklendi. Son iki yıldır Çıldır Gölü'nde görülmeye başlayan zebra midye, Keban ve Atatürk Barajı'nda da olduğu biliniyor. Keban Barajı'nda yetiştirilen yavru sazanlar Çıldır Gölü ve barajlara atılıyor. Oradan alıp getirdiğimiz balıklarla beraber o midyeler çok rahat taşınabileceğinin üzerinde duruluyor."