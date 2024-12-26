Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) başkanları sosyal medya hesaplarından TCMB'nin faiz indirimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının yaklaşık iki yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çektiğini anımsatarak, "Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran da faiz indiriminin 2025 yılı beklentileri açısından umut verici olduğunun bildirdi. Faiz indiriminin, ticaret, yatırım, üretim ve istihdamı canlandıracak şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Baran, "Bu süreçte bankaların da kredi faizlerini indirerek, KOBİ'lerimiz başta olmak üzere, reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.