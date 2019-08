Şarkıcı Simge, başarılı yükselişini sürdürüyor. Sözü Onurr, müziği de kendisine ve Onurr ‘a ait olan yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Simge, ‘As Bayrakları’ ismindeki yeni şarkısıyla yine iddiasını ortaya koyuyor.

Son yıllarda yaptığı şarkılarla milyonların kalbini fetheden ve müzik eleştirmenlerine göre Demet Akalın, Hande Yener, Gülşen ‘den oluşan “Büyükler Ligi” ne adını yazdıran Simge, “Mış Mış, Üzülmedin Mi? , Prens & Prenses , Yankı, Ben Bazen , Öpücem, Aşkın Olayım, Ne Zamandır?” gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarından sonra yeni şarkısı ‘As Bayrakları’ ile yine gündem yaratacak.

Sözü Onurr, müziği de kendisine ve Onurr ‘a ait olan, düzenlemesinde Erhan Bayrak imzalı yeni şarkısı “As Bayrakları” ile yeni dinlenme rekorları kırmaya hazırlanan Simge, sadece sesiyle değil yeni imajıyla gözlere de hitap edecek.

“As Bayrakları” için geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen klip çekimlerini de tamamlayan genç şarkıcı klibinde bol bol dans ediyor. Seçkin Süngüç yönetmenliğinde çekilen ve 15 dansçının eşlik ettiği renkli sahnelerin olduğu klip şarkının dijital platformlarda bugün yayınlandı.

Simge yeni şarkısı “As Bayrakları”n duyurusunu sosyal medya hesabından, “Pop müzik bitti diyenlere gelsin şarkın. As as as as bayrakları, susturdum ben çaylakları” notu ile paylaştı.