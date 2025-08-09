Simge Sağın: Birtakım kazıklar yedim

Simge, 44'üncü yaşına girdiği gün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Simge Sağın; ''Bu yıl çokça zorlandım, ağladım, kaybettim. Tabii ki birtakım kazıklar yedim. Yine de her şeye rağmen kendimi çok seviyorum. Hayatımı çok seviyorum. İyi ki doğmuşum'' ifadelerini kullandı.