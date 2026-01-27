Habertürk
Habertürk
        Simge Sağın'dan sokakta prova

        Simge Sağın, Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesi provayı, Galata sokaklarında gerçekleştirdi

        Giriş: 27.01.2026 - 10:24 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:26
        'Aşkın Olayım' ile sokağa indi
        30 Ocak Cuma günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne almaya hazırlanan Simge Sağın, sıra dışı bir hazırlık süreci geçirdi. Sağın, konser öncesi son provasını Galata’nın tarihi atmosferinde gerçekleştirdi.

        Ekibiyle birlikte sokakta prova yapan Simge Sağın, bir anda çevresini saran hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerini kırmayan Sağın, hit şarkısı 'Aşkın Olayım'ı sokaktaki kalabalıkla bir ağızdan seslendirdi.

