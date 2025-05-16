Simge Sağın'ın acı günü
Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Nilay Sağın, son yolculuğuna uğurlanırken, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, hayata veda etti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Nilay Sağın; hayatını, 45 yaşında hayata veda etti.
Nilay Sağın
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü şarkıcı, bugün ablasına veda etti.
Nilay Sağın'ın cenazesi, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
Simge Sağın, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Simge Sağın'ı bu acılı gününde şarkıcı Sefo da yalnız bırakmadı.
Sefo