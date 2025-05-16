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        Haberler Magazin Simge Sağın'ın gözyaşları - Magazin haberleri

        Simge Sağın'ın acı günü

        Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, 45 yaşında hayatını kaybetti. Nilay Sağın, son yolculuğuna uğurlanırken, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:29
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        Simge'nin gözyaşları
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        Simge Sağın'ın ablası Nilay Sağın, hayata veda etti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Nilay Sağın; hayatını, 45 yaşında hayata veda etti.

        Nilay Sağın

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Ünlü şarkıcı, bugün ablasına veda etti.

        Nilay Sağın'ın cenazesi, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

        Simge Sağın, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Simge Sağın'ı bu acılı gününde şarkıcı Sefo da yalnız bırakmadı.

        Sefo

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