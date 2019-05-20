Magazin gündeminde yer alan Simge Sağın'ın Yankı, Ben Bazen, Miş Miş gibi birçok albümü vardır. Peki, Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğumundan sonra annesi Neriman iş hayatına son vererek ev hayatına odaklandı, kensidinden sonra bir kardeşi daha olunca bu kez de müzisyen olan ve orkestralarda çalışan babası müzisyenliği bırakarak başka bir iş buldu. Başarılı bir lise hayatı sürmeyen ve lisenin ilk yılında sınıf tekrar eden Simge, öğrencilik hayatını “İğrenç, kötü ve kopyacıydım. Bacağıma ve kalemlere kopya yapardım. Lise birde dokuz zayıfla kalmıştım. Matematik, fizik ve kimyam çok kötüydü. Edebiyatım iyiydi." sözleriyle anlattı. Liseyi bitirdikten sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve buradaki Ses Eğitimi bölümüne başladı. Üniversitede klasik Türk müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim aldı.

Konservatuvara girdiği ilk yıl Zeynep Dizdar'a geri vokallik yapmaya başladı. Dizdar ile iki yıl çalıştıktan sonra dört yıl ise Gülşen'e vokalistlik yaptı. Ardından Yaşar ve Serdar Ortaç'ın gerisinde de sahne aldı. Geri vokallik kariyerinin son döneminde tek başına çeşitli mekânlarda şarkı söylemeye başladı. Ayrıca Annem (2007-09) ve Son Bahar (2008) dizilerinin müzikleri ile Süper FM'in jenerik müziğini seslendirdi. Annem için Kıraç ile birlikte kaydettiği aynı adlı şarkı Türkiye'de 2010 yılının dijital ortamda en çok dinlenen on yedinci şarkısı oldu. Konserlerin yanı sıra Simge, Demet Akalın'ın Zirve (2010) ve Gülşen'in Ama Bir Farkla (2007) albümleri dahil olmak üzere çeşitli albümlerde geri vokallik yaptı. Ortaç'ın vokalistliğini yapmaya devam ederken besteci ve aranjör Erdem Kınay'dan kendisine albüm hazırlama teklifi geldi ve bu teklifi kabul etmesinin ardından Kınay'ın prodüktörlüğünde şarkılar hazırlamaya başladı.

Simge'nin Erdem Kınay ile birlikte bir yılda hazırladığı Yeni Çıktı adlı EP, kendisinin ilk çalışması olarak Mart 2011'de Kaya Müzik tarafından yayımlandı. Albümün çıkış şarkısı "Ödeme Vakti" aynı zamanda ilk klip şarkısı olarak da seçildi, ardından "Başı Dertte" şarkısının klibi gösterime girdi. Simge çalışmasını tanıtmak için Beyaz Show, Disko Kralı ve Hakan Bey gibi çeşitli televizyon ve radyo programlarına konuk oldu. Mart 2012'de düzenlenen 2.Pal FM Ödülleri'nde kendisine En İyi Çıkış Yapan Kadın kategorisinde ödül verildi. Yeni Çıktı albümü genel anlamda Simge'ye beklediği büyüklükte bir çıkış getirmedi ve şarkıcı kariyerinin ilerleyen döneminde yaptığı bir açıklamada "başarısız tanıtımdan dolayı duvara tosladığını" söyledi. Hürriyet'te yazan müzik eleştirmeni Naim Dilmener ise şarkıcının ilk çıkışını "Albümü yayımlayan Kaya'nın genç şarkıcıyı tanıtmak için çaba harcamadığı söylenemez ama niyeyse olmadı ve bu iyi sesli genç şarkıcı gerektiği kadar duyuramadı sesini." cümleleriyle değerlendirdi.

Çıkışının ardından tek başına sahne almaya devam eden Simge, 2013 yılı boyunca Eskişehir ve İzmir'deki bazı mekânlarla sezonluk anlaşmalar imzalayarak her hafta sahneye çıktı.Yeni çalışmaları için Doğan Music Company ile anlaşma imzaladıktan sonra Eylül 2014'te "Bip Bip" şarkısını single olarak yayımladı. "Bip Bip" kendisinin üç yıl önce çıkardığı ilk şarkılardan daha fazla ses getirerek şarkıcının tanınırlığını artırdı ve Simge'nin kendi deyimiyle "unutulmuş bir şarkıcıyı" hayata döndürdü. Şarkının Nihat Odabaşı tarafından çekilen klibinin masrafları için para bulmakta zorlanan Simge, ₺30 bin kredi çekti ve bu krediyi birkaç yıl boyunca ödemeye devam etti.

Şarkıcı kariyerine Rif Kohen'in "Dans mon quartier" şarkısının Türkçe sözlerle hazırlanmış cover versiyonu olan "Miş Miş"i Haziran 2015'te yayımlayarak devam etti. Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kalan şarkı, Simge'nin asıl çıkışını yapmasını sağlayarak ülkedeki tanınırlığını daha da artırdı ve yıl boyunca 200'e yakın konser vermesini sağladı. Ayrıca Telifmetre verilerine göre yılın ikinci yarısında radyo ve televizyonlarda en çok çalınan şarkı oldu. Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Altın Objektif Ödülleri dahil olmak üzere birçok ödül töreninden En İyi Şarkı kategorisinde ödül kazanırken Simge ise 42. Altın Kelebek Ödülleri dahil olmak üzere birçok ödül törenininden En İyi Çıkış Yapan Solist kategorisinde ödül kazandı. Bunların yanı sıra Doğan Music Company, "2015'te dijital ortamda en çok dinlenen şarkılardan biri" olması sebebiyle "Miş Miş"e altın plak verdi.

"Miş Miş"in çıkışını takip eden iki yıl boyunca Simge'nin kariyeri single olarak yayımladığı şarkılarla sürdü. Ocak 2016'da çıkan "Yankı", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi ve müzik eleştirmenlerinden övgü topladı. Telifmetre verilerine göre Ocak-Eylül 2016 aralığında ülkede radyo ve televizyonlarda en çok çalınan şarkı oldu. Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi düzenlediği Yılın Yıldızları Ödülleri'nde En Beğenilen Şarkı kategorisinde ödül aldı. Video klibi ise Türkiye'nin YouTube'da aynı yıl en çok izlediği dokuzuncu video klip oldu. Simge, aynı dönemde Her Şey Aşktan filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. Mayıs'ta Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olması şerefine düzenlenen kutlamalar çerçevesinde Vodafone Arena'da sahne aldı. İki ay sonra Yeh Jawaani Hai Deewani (2013) film müziklerinden "Badtameez Dil"in yeniden düzenlenmesiyle ortaya çıkan "Kamera" şarkısını piyasaya sürdü. Şarkının zaman makinesinde yolculuk temalı ₺200 bin maliyetindeki video klibi, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde ve 14. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde En İyi Video Klip kategorisinde aday gösterildi ve bunlardan ikincisini kazandı. 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Kamera" ödül alamasa da Simge'ye Yıldızı Parlayanlar Ödülü verildi. Aynı yıl şarkıcı, müzikal çalışmalarının yanı sıra ayakkabı markası Deichmann'ın çeşitli reklamlarında oynadı.

Ocak 2017'de bir süredir elinde hazır bir şekilde beklettiği "Prens & Prenses" şarkısını single olarak yayımladı. Birkaç ay sonra bir röportajında kedisinden "kızım" diyerek bahsetti ve bu sözlerin yanlış anlaşılması üzerine basından gizlediği bir çocuğu olduğu yönünde pek çok haber çıktı. Haberler yüzünden bir açıklama yapmak durumunda kaldı ve röportajda kedisinden bahsettiğine açıklık getirdi. Çocuğu olduğuna dair haber yapan Cem Aydınlı'dan şikayetçi oldu ancak Aydınlı'nın Tohum Otizm Vakfı'na dört adet akülü tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında şikayetini geri çekti. Yıl sonuna doğru ilk stüdyo albümü için hazırladığı "Üzülmedin mi?" şarkısını albümün çıkışını beklemeye dayanamayarak piyasaya sürdü. Şarkı MusicTopTR En Hızlı Yükselenler listesine yayımlandığı ilk hafta bir numaradan giriş yaptı ve 15. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde En İyi Şarkı kategorisinde ödül aldı.

Haziran 2018'de ilk stüdyo albümü Ben Bazen'i, daha önceden yayımladığı "Üzülmedin mi?" single'ı eşliğinde piyasaya sürdü. "Üzülmedin mi?"nin çıkışıyla diğer iki halkası "Prens & Prenses" ve "Yankı" olan üç şarkılık mutsuz hikaye tamamlandı. Dört yıllık bir zaman dilimine yayılan albümün hazırlık sürecinde başta Ozan Bayraşa olmak üzere Alper Narman, Ersay Üner, Onurr ve Sezen Aksu gibi isimler yer aldı. Müzik eleştirmenleri albümü beğenerek müzikal çeşitliliği övdü ve başarılı bir ekip çalışması ile ortaya çıktığına dikkat çekti. Albüm adını veren şarkı, Türkiye'de üç numaraya kadar yükseldi ve ilk klip olarak yayınlandı. Ülkenin resmî listesinde bir numaraya kadar yükselen "Öpücem" ise ikinci klip olarak yayınlandı. Telifmetre verilerine göre Simge, 2018 yılına Türkiye'de radyo ve televizyonlarda en çok çalınan ikinci kadın şarkıcı oldu

Simge, 2011 yılında verdiği bir röportajda müzikal tarzından "Biraz Türk müziği namesi olan ve altyapıları modern bir sound. Yani hem batı, hem de doğu sentezi." sözleriyle bahsetti. Ayrıca Sezen Aksu'yu örnek aldığını söyledi. Milliyet'ten Mayk Şişman ise Simge'nin tarzıyla ilgili olarak şunları yazdı: " Simge gibi yüzünü batıya dönük olan ama doğuyu da ıskalamayan müzisyenler zaten otomatik olarak seviliyor, benimseniyor ve herkesi yakalamayı başarıyor."