Simon Yates pembe mayoyu aldı

İtalya Bisiklet Turu'nun (Giro d'Italia) 18 kilometrelik acımasız Colle Delle Finestre tırmanışı, turun tarihine yine unutulmaz bir final hediye etti.

21 yaşındaki Meksikalı Isaac Del Toro'nun pembe mayo ile start aldığı sondan bir önceki (20.) 205 kilometrelik etapta en yakın takipçisi 43 saniye farkla 32 yaşındaki tecrübeli Ekvadorlu Richard Carapaz idi. Genel klasmanın son şeklini alacağı bu etapta iki ismin mücadelesi bekleniyordu. Ancak pek hesaba katılmayan 32 yaşındaki Britanyalı bisikletçi Simon Yates, liderin 1 dakika 21 saniye gerisinden başladığı etapta usta işi bir sürüşle 5 dakikanın üstüne çıkardığı farkla genel klasman liderliğine oturdu.

Hikayeyi daha da anlamlı kılan ise 7 yıl önce yaşananlardı. Colle Delle Finestre 2018'de de Giro'nun rotası içindeydi ve yine sondan önceki etapta geçilmişti. O etaba pembe mayo ile başlayan ise Simon Yates idi. Chris Froome'a dramatik bir şekilde mayosunu kaptıran Yates, dramayı kendi lehine çevirmeyi başardı.

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Colle Delle Finestre de bir kez daha turun kaderini belirlemiş oldu. 18 kilometrenin büyük bölümü toprak ve çakıllı olan bu tırmanışın ortalama eğimi yüzde 9.2.

Müthiş bir güç ve sabır isteyen bu tozlu yol, hatayı affetmiyor. Del Toro ve Carapaz birlik olup Yates'in atağını kesmekte pasif kalınca yenilgiyi de erken kabullenmek zorunda kaldılar.