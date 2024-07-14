Simpsonlar yine gündem oldu

ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Simpsonlar dizisi yine gündem oldu.

Dünyaca ünlü dizinin bir bölümü sosyal medyada suikast girişimi ile ilişkilendirildi. Ancak paylaşımı yapılan karenin kaynağının farklı olduğu belirlendi.

2020 YILINDA DOLAŞIMA SOKULDU Teyit.org'un haberine göre Trump'ın ölümünü resmeden ve Simpsonlar geçtiği iddia edilen görsel arandığında, 2017 yılında Babadun adlı İspanyolca bir YouTube kanalında yayınlandığı belirlendi. Buna göre görsel yayınlanan videonun 1.02. saniyesinde yer alıyor. REKLAM Aynı karenin ise 2020 yılında Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs rahatsızlıkları sırasında dolaşıma sokulduğu öğrenildi.