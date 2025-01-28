Sinéad O'Connor, 1.7 milyon sterlin bırakmış
2023'te hayatını kaybeden İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor'ın (Şüheda Davitt), çocuklarına bıraktığı miras ortaya çıktı
'Nothing Compares 2 U' şarkısıyla 1990'lı yıllara damga vuran Sinead O'Connor, 2023'ün Temmuz ayında KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) nedeniyle yaşamını yitirmişti.
The Sun'da yer alan habere göre; 2018'de Müslüman olduğunu açıklayan ve Şüheda Davitt ismini alan şarkıcının mirası ortaya çıktı.
Şüheda Davitt, çocuklarına 1.7 milyon sterlin (75 milyon 615 bin TL) bıraktığı öğrenildi. Yapılan açıklamalara göre; borçlar, cenaze masrafları ve hukuki ücretler düştükten sonra mirastan geriye 1.4 milyon (62 milyon 279 bin TL) sterlin kaldı.
Şarkıcının; Roisin Waters, Jake Reynolds ve Yeshua Bonadio isminde üç çocuğu var.