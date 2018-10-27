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Sinagog nedir? ABD'deki saldırı sonrası merak ediliyor? İşte sinagog ile ilgili merak edilenler

Sinagog nedir? sorusunun cevabı; ABD'de düzenlenen saldırı sonrası en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; sinagog nedir? Sinagog ne demektir? İşte Türkiye Hahambaşılığı tarafından yapılan sinagog tanımı...

27.10.2018 - 18:40 | Güncelleme:

Sinagog nedir? sorusu ABD'de düzenlenen saldırı sonrası gündemin ilk sıralarına yerleşti. "Yahudilerin toplu dua yeri" olarak özetlenebilecek sinagoglar ve sinagog tanımı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Türkiye Hahambaşılığı tarafından yapılan sinagog tanımı...

SİNAGOG NEDİR?

Sinagog; Yahudilerin toplu dua ettiği yerdir. Yahudiler günlük dualarını her yerde yapabilirler, ancak bazı dualar sadece "minyan" (10 tane yetişkin erkek) eşliğinde yapılabilir. Ayrıca geleneksel olarak grup halinde dua etmek yalnız dua etmekten daha erdemlidir. Bu açıdan bir sinagogun kutsiyeti, Kutsal Tapınak'tan hemen sonra gelir.

Sinagog ayrıca bir öğrenim yeridir (Bet Midraş). Genel inancın aksine, Yahudilik eğitimi Bar Mitzva (on üç yaş) döneminden sonra bitmez. Dindar Yahudiler için kutsal metinlerin öğrenimi hayat boyu süren bir uğraşıdır. Bu nedenle sinagoglarda cemaat bireylerinin öğrenimi için kutsal metinleri içeren kütüphaneler bulunur. Sinagoglar ayrıca çocukların da temel din eğitimini aldıkları yerlerdir.

Birçok sinagogda ayrıca dini veya dini olmayan sosyal etkinliklerin yapıldığı bir salon bulunur. Sinagog bazen cemaati ilgilendiren önemli konuların tartışıldığı bir toplantı salonu olarak da kullanılır.

Ayrıca sinagog bir sosyal yardım kurumu gibi de çalışır. Para veya diğer ihtiyaç maddeleri toplayıp cemaatte fakirlere ve ihtiyaçlılara yardım eder.

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