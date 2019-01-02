Sinan Akçıl ile evlenen Burcu Kıratlı'nın ilk işi o oldu

Şarkıcı Sinan Akçıl bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünyaevine girdi. Akçıl ile nikah masasına oturan Burcu Kıratlı'dan yeni hamle geldi. Kıratlı, sosyal medya hesabında soyadını 'Akçıl' olarak değiştirdi