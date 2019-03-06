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Gördüğü ilgiden ve sürprizden çok memnun kalan Sinan Albayrak, "Meslek hayatımda ilk defa sette doğum günü sürpriziyle karşılaştım. Başta dizimizin yapımcısı Eyüp Üstün’e ve tüm oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.