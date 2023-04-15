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Sinan Oğan ile Muharrem İnce görüştü

Cumhurbaşkanı adayları Sinan Oğan ile Muharrem İnce bir araya geldi. Görüşmede seçim güvenliği ele alındı. Oğan geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü

Son dakika haberi | Sinan Oğan ile Muharrem İnce görüştü
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HABERTURK.COM / DHA

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnceyi ziyaret etti. Görüşmede seçim güvenliği ele alındı.

Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde Muharrem İnce ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Oğan, sandık güvenliğine dikkat çekti. Oğan, "Cumhurbaşkanı adayları olarak birbirimizle diyalog kurabilmeliyiz. Bu seçim ve sandık güvenliği konusunda bunun da kapıları araladığımız kanaatindeyim. Fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Oğan şunları söyledi:

"1 milyondan fazla seçmen söz konusu. Artış hızına baktığımızda 3,5 milyon seçmen kayda girmesi gerekirken 4,8 milyon seçmen var. Deprem bölgesinde endişe duyuyoruz. 450 bin vatandaşımız kayıt yaptırabilmiştir. Diğer konu hayatını kaybeden vatandaşlarımızdır. 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiğini gösteriyor. Onlar kayıttan düştü mü, bu konuda açıklama yapılmış değil. Mühürsüz oylar ise yapılan açıklamalarla kafaları karıştırıyor. Yabancı seçmen konusu, Türk vatandaşlığına geçirilen kaç kişi var bilmiyoruz. Bu konudalar bir işbirliğinin hem İnce ile hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan ile yapılması, hiç kimsenin aklında soru işareti olmadan demokratik bir seçime gitmemiz gerekiyor."

İNCE'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI

Oğan'ın ardından konuşan İnce sözlerine, "Babala'da işiniz zor. 7 saat sürdü bizim çekim, 7 dakikalık fragmanda yanlış algılar olabilir. Çok zorluyorlar baştan söyleyeyim" diye başladı.

Sandık güvenliği konusuna değinen İnce de şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Oğan'ın kaygılarına katılıyorum. Seçmen listeleri ve sandık güvenliği hakkındaki kaygıların altına imzamı atıyorum. Sandık güvenliğiyle ilgili 200 bine yaklaşan sandıkla ilgili çağrımız oldu. CHP'ye, İYİ Parti'ye sesleniyorum; eksik kaldığınız yerlerde Memleket Partililer sizin adınıza otursun, yeter ki sandık güvenliğini sağlayalım. 2018 seçimlerinde 20 bin sandıktan 0 oy çıktığını biliyoruz. Bu mümkün değildir. 20 bin sandık 6 milyon oy demektir. 50 bin sandığı korumaya talibiz. Bu konuda CHP ve İYİ Parti'ye çağrıda bulunmak istiyorum."

OĞAN KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Sinan Oğan, ilk olarak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, görüşmede sandık güvenliği konusu masaya yatırılmıştı.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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