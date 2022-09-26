'Ceviz' kurbanı!

Sanatçı Sinan Özen (58), ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düştü. Talihsiz bir kaza geçirerek hastanelik olan Özen, sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı.
İki parmağının kırıldığını dile getiren Sinan Özen, eli ve bileğinin alçıya alındığını ifade etti.
"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ!"
Özen, konuyla alakalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Sevgili dostlar; maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. Yaklaşık 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı 2 kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış. 'Nazar çıktı' diyelim. En büyük üzüntüm; sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimleri ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu...
Takipçileri, "Geçmiş olsun" mesajları ile Sinan Özen'e destek oldu.
Fotoğraflar: Instagram, İHA
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