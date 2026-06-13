Sınava dakikalar kala öğrenciler okul bahçesine alınmayınca gerginlik yaşandı

Olay, Ankara'da bulunan bir lisede meydana geldi. Sınava dakikalar kala birçok öğrenciyi okula almayan okul yönetime veliler tarafından tepki gösterildi.

Okul müdürü ise olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, bütün öğrencileri içeri aldı.