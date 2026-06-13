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        Haberler Gündem Eğitim Sınava dakikalar kala öğrenciler okul bahçesine alınmayınca gerginlik yaşandı

        Sınava dakikalar kala öğrenciler okul bahçesine alınmayınca gerginlik yaşandı

        Ankara'da bir lisede Liseye Geçiş Sistemi'ne (LGS) dakikalar kala birçok öğrenciyi okulun bahçesine almadılar. Okul müdürü bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek öğrencileri içeri aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Sınava dakikalar kala öğrenciler okul bahçesine alınmayınca gerginlik yaşandı

        Olay, Ankara'da bulunan bir lisede meydana geldi. Sınava dakikalar kala birçok öğrenciyi okula almayan okul yönetime veliler tarafından tepki gösterildi.

        Okul müdürü ise olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, bütün öğrencileri içeri aldı.

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