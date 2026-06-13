Sınava dakikalar kala öğrenciler okul bahçesine alınmayınca gerginlik yaşandı
Ankara'da bir lisede Liseye Geçiş Sistemi'ne (LGS) dakikalar kala birçok öğrenciyi okulun bahçesine almadılar. Okul müdürü bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek öğrencileri içeri aldı
Giriş: 13 Haziran 2026 - 09:49 Güncelleme:
Olay, Ankara'da bulunan bir lisede meydana geldi. Sınava dakikalar kala birçok öğrenciyi okula almayan okul yönetime veliler tarafından tepki gösterildi.
Okul müdürü ise olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, bütün öğrencileri içeri aldı.
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