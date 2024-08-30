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        Haberler Gündem Eğitim Sınava "yüzer okul"da hazırlanan depremzede gençler üniversite heyecanı yaşıyor

        Sınava "yüzer okul"da hazırlanan depremzede gençler üniversite heyecanı yaşıyor

        Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesine demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerden 36'sı üniversiteye yerleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:58
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        Sınava yüzer okulda hazırlandılar! Depremzede gençler üniversite heyecanı yaşıyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle İskenderun Körfezi'nde konuşlandırılan gemi, afette hasar gören Osman Ötken Anadolu Lisesinin 472 öğrencisini ağırladı.

        Öğrenciler, derslik, yatakhane, etüt odası, kütüphane ve dinlenme alanlarıyla donatılan "yüzer okulda" eğitmenler eşliğinde üniversite sınavına hazırlandı.

        Kitap ve ek kaynaklara da ücretsiz erişen adaylardan 95'i YKS'ye girdi.

        Sınavın ardından tercih yapan öğrencilerden 36'sı, lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

        "ÇOCUKLARIMIZLA KOCAMAN BİR AİLE OLDUK"

        Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, geçen yıl 691 öğrenciye eğitim bursu verdiklerini söyledi.

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        Gemide YKS'ye hazırlanan öğrencilerin önemli başarılar elde ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: "Öğrencilerin hayatına akademik, ruhsal ve psikososyal açıdan destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Hafta içi eğitim alan çocuklarımızdan bazıları hafta sonu evine dönüyor bazıları da gemide kalmayı tercih ediyor. Çocuklarımızla kocaman bir aile olduk. Onların güven dolu bakışlarını görmek bizler için en güzel hediye oluyor."

        AĞABEY KARDEŞ BİRLİKTE ÜNİVERSİTE KAZANDI

        Öğrencilerden Yusuf Emre Akdeniz, YKS'den aldığı puanla Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştiğini anlattı.

        Depremde evinin ve okulunun zarar gördüğünü belirten Akdeniz, "Burada aile gibi çok sıcak ortam vardı. Sınava daha güzel ve odaklı şekilde çalıştık. Savcı olmayı düşünüyorum" dedi.

        Yusuf Güneş de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandığını, gemide birlikte sınava hazırlandığı kardeşi Yağmur Güneş'in de Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim göreceğini söyledi.

        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Ezel Gül de depremde evinin ağır hasar almasına rağmen sınava yoğunlaştığını vurgulayarak, "Burası ders çalışma anlamında bize avantaj sağladı. Hocalarımız da çok yardımcı oldu. Hedefim sınavda ilk 5 bine girmekti, başardım. İnsanlara faydamın dokunması için tıp okumak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Ahmet Açıkyol da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hayaline ulaştığını belirterek, "Gemide aldığım eğitimin verimli olduğunu düşünüyorum. Buradakilerle aile gibi olduk. Tıp okuma hedefimi tutturdum" dedi.

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