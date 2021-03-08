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Sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu! MEB'ten açıklama

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Lise sınavları 8 Mart Pazartesi yani bugünden itibaren yüz yüze sınavların başlayacağı duyuruldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu! MEB'ten açıklama

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise sınavlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi geldi. MEB yaptığı açıklamada sınavların 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde planlanacağını bildirdi. Peki, birinci dönem ve ikinci dönem sınavları nasıl olacak?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle iptal olan lise sınavlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni bir düzenleme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak. Birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde yapabilecek.


MEB YÜZ YÜZE LİSE SINAVLARI DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

Buna göre, 15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.

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