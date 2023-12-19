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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinay'ın kahreden ölümü!

        Sinay'ın kahreden sonu: Annesi ilaç alırken yine ateşi çıktı...

        Kocaeli'de 2 yaşındaki Sinay, annesi tarafından yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye götürüldü. Muayenenin ardından ilaçları almak için annesi ile gittiği eczanede fenalaşan Sinay, tekrar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:50 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:52
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        Sinay'ın kahreden ölümü!
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        Kocaeli'nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Şeker Sokak'ta yaşayan Talip ile Emine Mintemur çiftinin 2 yaşındaki kızı Sinay Mina'da, rahatsızlanmasının ardından yüksek ateş çıktı.

        Annesi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Sinay Mina, muayenenin ardından ilaç almak için gittikleri eczanede fenalaştı.

        TEKRAR ATEŞİ YÜKSELDİ

        Tekrardan yükselen ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan Sinay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sinay'ın cenazesi, Muratevler Cami'de kılınacak namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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