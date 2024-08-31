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        Haberler Gündem Güncel Sındırgı'da panayır başladı | Son dakika haberleri

        57. Geleneksel Sındırgı Kocakonak Panayırı başladı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:24
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        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel panayır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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        Bu yıl 57'ncisi düzenlenen ve 3 Eylül'de sona erecek Sındırgı Kocakonak Panayırı'nda lunapark ve sergiler bulunuyor.

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        Panayır kapsamında başlayan 23. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri de 3 Eylül'e kadar sürecek.

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        Ayrıca, yarın yöresel cirit ve değnek oyunları gerçekleştirilecek.

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        İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, panayırda esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti

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        #yerel haberler
        #Balıkesir
        #Sındırgı
        #kocakonak panayırı
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