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        Haberler Yaşam Sindirimi kolay, besleyici ve tatlı: Laktozsuz sütün farkı ne? Normal sütlerden daha mı sağlıklı?

        Laktozsuz sütün ardındaki bilim: Sindirimi kolay, lezzeti aynı!

        Laktoz intoleransı nedeniyle süt ve süt ürünlerinden vazgeçmek zorunda kalanlar için iyi bir haber var! Laktozsuz süt, hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de normal sütle aynı besin değerlerini sunuyor. Peki, bu alternatif gerçekten sağlıklı mı? İşte laktozsuz sütle ilgili tüm merak edilenler...

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        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:00
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        Laktozsuz süt, düzenli sütü sindiremeyen kişiler için mükemmel bir alternatiftir. İçerdiği laktaz enzimi sayesinde, süt şekerini (laktoz) parçalayarak sindirimi kolaylaştırır ve neredeyse normal sütle aynı lezzet, doku ve besin değerlerine sahiptir. Peki, laktozsuz süt tam olarak nedir, nasıl üretilir ve normal sütten farkları nelerdir?

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        LAKTOZSUZ SÜTÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ

        Laktozsuz süt, laktozdan arındırılmış bir ticari süt ürünüdür. Laktoz, süt ve süt ürünlerinde bulunan ve bazı bireylerin sindirmekte zorlandığı bir tür şekerdir. Laktozsuz süt üretiminde, normal inek sütüne laktaz enzimi eklenir. Bu enzim, laktozu sindirilebilir hale getirir ve sütün sindirimini kolaylaştırır.

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        Laktozsuz süt, tat, doku ve besin profili açısından normal süte oldukça benzerdir. Bu nedenle yemek tariflerinde de normal süt yerine kullanılabilir.

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        LAKTOZSUZ SÜTÜN BESİN DEĞERLERİ

        Laktozsuz süt, laktaz içerdiği için laktozun sindirilmesine yardımcı olurken, normal sütle aynı besin değerlerini korur.

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        Bir bardak (240 ml) laktozsuz süt yaklaşık 8 gram protein sağlar ve kalsiyum, fosfor, B12 vitamini ve riboflavin gibi önemli mikro besinler açısından zengindir. Bazı laktozsuz süt çeşitleri, vücudun sağlıklı çalışmasında kritik rol oynayan ve sınırlı besin kaynaklarında bulunan D vitamini ile zenginleştirilmiştir. Bu nedenle, normal sütü laktozsuz sütle değiştirirken hiçbir besin değerinden feragat etmezsiniz.

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        LAKTOZSUZ SÜTÜN SİNDİRİMİ NEDEN DAHA KOLAYDIR?

        Doğumda çoğu insan, sütteki ana şeker olan laktozu sindirme kapasitesine sahiptir. Ancak, dünya nüfusunun yaklaşık %75’i, yaşlandıkça bu yetisini kaybeder ve laktoz intoleransı adı verilen bir durum ortaya çıkar.

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        Laktoz intoleransı genellikle 2-12 yaş arasında gelişir. Bazı bireyler, laktozu sindirme becerisini yetişkinlik boyunca korurken, diğerleri bu yetisini kaybeder. Bunun nedeni, laktozu sindiren laktaz enziminin aktivitesinin azalmasıdır. Laktozsuz süt, laktozu parçalayan laktaz enzimi içerdiği için laktoz intoleransı olan bireyler tarafından daha kolay sindirilebilir.

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        LAKTOZSUZ SÜTÜN TADI NEDEN DAHA TATLIDIR?

        Laktozsuz süt ile normal süt arasındaki belirgin farklardan biri lezzetidir. Laktozsuz süte eklenen laktaz enzimi, laktozu glikoz ve galaktoz gibi basit şekerlere dönüştürür.

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        LAKTOZSUZ SÜT NASIL ÜRETİLİR?

        Laktozsuz süt üretiminde öncelikle sütün içerisindeki laktoz, özel filtreleme teknikleriyle azaltılır. Ardından, laktozu daha basit şekerlere ayrıştıran laktaz enzimi süte eklenir. Bu işlem sayesinde, laktoz intoleransı olan bireylerin yaşadığı sindirim sorunları büyük ölçüde önlenir.

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        LAKTOZSUZ SÜT HERKES İÇİN UYGUN MUDUR?

        Laktozsuz süt, laktoz intoleransı olan bireyler için iyi bir alternatif olsa da herkes için uygun olmayabilir. Çünkü laktozsuz süt hâlâ bir süt ürünüdür. Süt alerjisi olan kişilerde, laktozsuz süt tüketimi sindirim sorunları, döküntü ve kusma gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

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        LAKTOZSUZ SÜT SAĞLIKLI MI?

        Laktozsuz süt, normal sütle aynı besin değerlerine sahiptir ve genellikle D vitamini gibi ek besinlerle zenginleştirilir. Protein, kalsiyum, fosfor ve B12 vitamini gibi temel besin maddelerini içerir ve süt ürünleri tüketirken rahatsızlık yaşayan bireyler için besleyici bir seçenektir.

        Kaynak: Little Big Dairy, Healthline

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