LAKTOZSUZ SÜT HERKES İÇİN UYGUN MUDUR?

Laktozsuz süt, laktoz intoleransı olan bireyler için iyi bir alternatif olsa da herkes için uygun olmayabilir. Çünkü laktozsuz süt hâlâ bir süt ürünüdür. Süt alerjisi olan kişilerde, laktozsuz süt tüketimi sindirim sorunları, döküntü ve kusma gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.